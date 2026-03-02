Guerra en Oriente Medio
Así es la 'ciudad de los misiles' de Irán, un escondite bajo las montañas para el arsenal de armamento
El contexto Tercer día consecutivo de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, mientras el presidente Trump culpa al régimen iraní de "ignorar las advertencias" para frenar su programa nuclear.
Este lunes, Donald Trump afirmó que aún no ha comenzado "la gran ola de ataques" contra Irán, anticipando bombardeos que podrían extenderse por más de cinco semanas, sin descartar el envío de tropas. Los proyectiles también han impactado en otros países de la región, mientras Alemania, Francia y Reino Unido apoyan a Washington. Los bombardeos liderados por Israel y Estados Unidos se centran en las ciudades de misiles de Irán, donde el régimen guarda su arsenal más valioso en fortificados almacenes subterráneos. Estas ciudades, protegidas por capas de hormigón, son el orgullo de la Guardia Revolucionaria iraní y están interconectadas por túneles estratégicos. El ejército israelí, liderado por Netanyahu, se enfrenta a este desafío, con Trump afirmando que junto a Israel están debilitando al régimen persa.
Este lunes 2 de marzo, Donald Trump ha asegurado que aún no ha llegado "la gran ola de ataques" contra Irán, que los bombardeos podrían durar más de cinco semanas y que no descarta incluso enviar soldados. Mientras tanto, también han caído proyectiles sobre Irán, Qatar, Baréin, Omán, Jordania, Arabia Saudí, Siria, Irak y Kuwait. Sin olvidar que Alemania, Francia y Reino Unido ya se han posicionado con Washington.
Tras los bombardeos sobre Irán, liderados por Israel y Estados Unidos, todas las miradas están puestas en las llamadas ciudades de los misiles. Es decir, donde el régimen iraní guarda su arsenal más preciado y potente. Porque, a cientos de metros bajo tierra, se encuentran unos enormes arsenales subterráneos completamente fortificados.
Es decir, un almacén totalmente reforzado y pensado para defender lo que en él se guarde. Normalmente, misiles, drones, aviones y embarcaciones.
En definitiva, ciudades de armas construidas bajo las escarpadas montañas de Irán que, además, están protegidas por varias capas de hormigón. Y, quizás por ello, son la joya de la corona de la Guardia Revolucionaria iraní, un motivo de orgullo que enseñan con fines propagandísticos.
Según afirman, en Irán no solo existe una ciudad de este tipo. Hay ciudades de misiles por todo el país, interconectadas por enormes túneles, con un gran valor estratégico. Permiten a Irán operar sin ser vistos: son indetectables por satélite.
A esto se enfrenta ahora el Ejército de Netanyahu. El mismo que este lunes ha asegurado que la "gran ola de ataques está por llegar". Trump no ha dudado en volver a sacar pecho y afirmar que, junto a Israel, está destrozando al régimen persa.
Es más, ya anuncia que esta nueva guerra seguirá abierta durante unas cuatro o cinco semanas más.
