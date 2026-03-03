"No todo gira en torno a la F1": el enigmático mensaje de Aston Martin sin nombrar a Fernando Alonso

La escudería británica resta importancia al GP de Australia, evita nombrar a sus pilotos y asegura que este curso "las carreras iniciales no marcarán la pauta para el resto del año".

El rendimiento de Aston Martin en el GP de Australia es una de las mayores incógnitas del momento. Los múltiples problemas que arrastran desde los test de pretemporada hacen imposible que puedan competir contra el resto de equipos, y no se espera que completen la carrera.

Este lunes, 'Motorsport' avanzaba que el plan de los británicos para el primer gran premio del año sería realizar algunas vueltas y posteriormente abandonar la carrera. "El AMR26 estará, por tanto, en los boxes de Melbourne, pero la intención será recorrer la distancia mínima para poder alinearse en la carrera y detenerse tras unas pocas vueltas", resaltaba el medio.

Pese a que parecía algo imposible de suceder, el último mensaje de los de Silverstone en redes sociales ha alimentado esta información. "Sea cual sea el desarrollo del fin de semana inaugural, esta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año", reza el escrito de la web de Aston Martin.

"Este fin de semana no todo gira en torno a la F1 en Albert Park", añade el comunicado, restando importancia al GP de Australia en la máxima categoría y resaltando el resto de competiciones donde el equipo compite.

Incluso, la marca británica no nombra ni a Fernando Alonso ni a Lance Stroll, sus pilotos en F1, sino que destaca a otro piloto español. "Tras un excelente tercer puesto en el Campeonato de Fórmula 3, Mari Boya da el salto y disputa, con Prema, su primera carrera de F2", concluye, nombrando al joven piloto salido de su Academia de Pilotos.