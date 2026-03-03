"Es inevitable": Jorge Lorenzo apuesta por Pedro Acosta como el relevo generacional de Marc Márquez

El tetracampeón del mundo asegura que, aunque Marc aún puede ganar títulos, su retirada llegará, y apunta al murciano como el próximo piloto a liderar la categoría reina.

El legado de Marc Márquez en MotoGP es indiscutible. A sus 33 años, el de Cervera acumula siete títulos en la categoría reina tras 14 años corriendo al máximo nivel. En su segunda temporada con Ducati, el vigente campeón busca defender su título frente a los múltiples rivales que le hacen frente.

Uno de esos pilotos que pueden arrebatarle su primer puesto en la clasificación es Pedro Acosta. 'El Tiburón de Mazarrón' está llamado a ser el líder de la próxima generación de pilotos, y un tetracampeón del mundo cree que cogerá el relevo de Márquez una vez este se retire.

"El deporte es así y al final nadie es para siempre. Los más grandes, tarde o temprano, empiezan a bajar poco a poco su rendimiento. No sé si a los 30, a los 35 o a los 40. Márquez lo puede ir alargando, pero es inevitable. Es ley de vida", afirma Jorge Lorenzo sobre el futuro del de Ducati en una entrevista para el 'Diario AS'.

Lorenzo compara el caso de Marc Márquez y su posible retirada por "bajón físico natural" con leyendas del deporte como Michael Jordan, Tiger Woods o Leo Messi. "Se van a encontrar en ese cruce generacional con un Acosta de 23 años y un Márquez de 34, que puede ser que empiece ya a notar, no esa decadencia, sino bajón físico de natural que a todos los deportistas les ha pasado", añade el expiloto.

Incluso, el mallorquín rescata el caso de Valentino Rossi y su larga carrera peleando por más títulos: "Recordemos que Rossi estuvo a punto de ganar con 36 años. Márquez tiene 33 ahora y podría perfectamente seguir ganando tres o cuatro años más. Ojalá suceda para nosotros, porque nos encantaría ver ese duelo entre estos dos, con la misma moto y los mismos colores".

Por último, Lorenzo ha comparado a Márquez y Acosta, alabando su estilo de pilotaje y destacando la proyección del murciano. "Son dos pilotos españoles superbuenos y supercompletos. Márquez ha demostrado que es supercompleto y Acosta lo tiene que demostrar todavía. No tiene miedo a nada ni a ningún otro piloto. Márquez también es un killer (asesino). No tiene miedo y los dos son muy parecidos", concluye el expiloto español.