España crea 97.004 nuevos puestos de trabajo en febrero y marca récord de mujeres afiliadas

Los detalles Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social ha registrado en febrero cerca de 22 millones de afiliados, en concreto, 21.930.259 afiliados, el nivel más elevado de la serie histórica.

En el último año, el mercado laboral ha registrado un aumento de 474.482 trabajadores, con 97.004 nuevos empleos solo el mes pasado. La afiliación a la Seguridad Social alcanzó 21.670.636 afiliados medios, y al descontar la estacionalidad, se llegó a casi 22 millones, el nivel más alto de la serie histórica. El empleo femenino ha crecido significativamente, con 232.871 nuevas afiliadas en un año, alcanzando los 10,3 millones de ocupadas. Las mujeres representan el 47,3% del total de afiliados, contribuyendo a reducir la brecha de género. Además, el empleo autónomo femenino ha aumentado un 8,5% desde 2021. El paro aumentó en 3.584 personas en febrero, pero sigue en niveles bajos desde 2008.

El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes. Además, la Seguridad Social suma 13 meses con más de 10 millones de mujeres afiliadas y alcanza los 10.257.248 de ocupadas en febrero. El número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 21.670.636 afiliados medios.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social ha registrado en febrero cerca de 22 millones de afiliados, en concreto, 21.930.259 afiliados, el nivel más elevado de la serie histórica. Son 45.220 afiliados más solo en el último mes y más de 2 millones de afiliados más desde antes de la reforma laboral.

En cuanto a los trabajadores extranjeros se mantienen en máximos en este mes, con 3.076.837, que son 202.439 más que hace un año, y representan ya el 14,2% del total.

Crece el empleo de las mujeres

En vísperas del 8 de Marzo, destaca el comportamiento del empleo entre las mujeres. En concreto, hay 232.871 afiliadas más trabajando que hace un año y casi 1,8 millones más que en 2018, hasta acercarse a los 10,3 millones de ocupadas. La mejoría en el empleo de las mujeres es del 16,8% desde el año previo a la reforma laboral, 3,4 puntos porcentuales más alta que la de los hombres.

Es un crecimiento entre las afiliadas que se constata en todos los grupos de edad y muy en particular entre las más jóvenes (aumenta un 35,6% la afiliación entre las mujeres menores de 30 años) y las más mayores (+28,6% en las de la franja de edad de 55 a 64 años y un 89,2% en las mayores de 64 años).

Las mujeres suponen ya el 47,3% del total de afiliados, un punto porcentual más que en 2018. Por provincias, hay 14 que superan el 48%. Como resultado, la evolución favorable de la afiliación femenina contribuye a que continúe reduciéndose la brecha de género en la tasa de empleo, con un descenso acumulado del 14% desde 2018.

Además, entre las ocupadas actualmente, hay 1,26 millones de autónomas; al ganar 132.053 desde 2018. Desde 2021, las trabajadoras autónomas aumentan un 8,5%, 6pp más que el de los hombres, lo que se traduce en que el 65% del empleo creado en el RETA corresponde a mujeres. Y aumenta su visibilidad en sectores de alto valor añadido como las Actividades Científicas y Técnicas, etc.

Mercado laboral

En conjunto, la afiliación media se acerca a los 21,7 millones de afiliados, con un crecimiento interanual del 2,24%. En este contexto, hay sectores que destacan por haber crecido mucho más que la media en el último año. Es el caso de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (4,8%), Suministro de agua y Saneamiento (4,7%), Transporte y Almacenamiento (4,6%), Construcción (4%) y Actividades Inmobiliarias (3,7%).

También destaca el crecimiento en actividades de alto valor añadido como Educación (3,5%), Actividades Sanitarias (3,3%), Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (3,2%) y Telecomunicaciones y Programación informática (3,1%), así como Actividades profesionales, Científicas y Técnicas (3%).

En el caso de los trabajadores autónomos, es aún más relevante el crecimiento en estos sectores, ya que Telecomunicaciones y Programación ha crecido un 10,7% en el último año, seguido de Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos, que ha crecido un 9,2%. En conjunto, el número de autónomos, que se mantiene por encima de los 3,4 millones, ha crecido un 1,1% en el último año.

Más estabilidad y calidad en el empleo

Desde febrero de 2021, se ha producido una gran transformación en los tipos de contratos de nuestro mercado de trabajo: hay 4.716.953 más con contrato indefinido y 1.900.668 afiliados menos con contrato temporal. Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 293.011 más que hace un año. Mientras que los contratos a tiempo parcial aumentan en 62.311.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,5%, frente al 29,5% que suponía en febrero de 2019. Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9% cuando hace siete años tenían una superior al 21%.

El paro aumenta en 3.584 personas en febrero

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de febrero, ha aumentado 3.584 personas en relación con el mes de enero (0,15%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.442.646, el nivel más bajo en este mes desde febrero de 2008.

Respecto a febrero de 2025, el paro ha descendido en 150.803 personas (-5,81%). En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 3.718 personas. Por sectores económicos con respecto a enero, el paro registrado desciende en los sectores de Construcción en 2.140 personas (-1,23%), en Industria 1.122 personas (-0,59%) y Agricultura en 575 personas (-0,77%).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.