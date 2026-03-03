Jorge Lorenzo apunta al hombro de Marc Márquez como el motivo que "podría acortarle la carrera"

El tetracampeón del mundo duda que el ilerdense pueda continuar pilotando más años si el húmero derecho le impide correr. Además, asegura que sin la lesión podría haber superado a Giacomo Agostini.

Los problemas para Marc Márquez en este inicio de temporada no paran de acumularse. Tras la sanción emitida en la carrera sprint por el adelantamiento sobre Pedro Acosta, su retirada del GP de Tailandia, su hombro derecho continúa molestando al vigente campeón.

En el pasado GP de España de 2020 celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Márquez sufrió una terrible caída donde se fracturó el húmero derecho. Dicha lesión le ha ido acompañando durante los últimos seis años hasta ahora, y todavía le impide correr a la perfección.

Sobre la lesión y lo que pudo haber ganado en los primeros años que padeció del hombro ha hablado su excompañero en Repsol Honda y también campeón del mundo en hasta cuatro ocasiones, Jorge Lorenzo.

"Sin la lesión, sí que habría podido. El problema es el hombro derecho: se ve que en las curvas a la izquierda está limitado", comenta Lorenzo en una charla con 'GPOne', en la que habla sobre el futuro de Marc y si podría haber alcanzado a Giacomo Agostini sin la lesión.

En general, el expiloto español aún confía en que el de Ducati pueda ganar más títulos y alcanzar al legendario piloto italiano, aunque el hombro podría frenar su objetivo.

"Esto podría acortarle la carrera", apunta Lorenzo, concluyendo su conversación con el medio y recalcando que, dependiendo de su hombro, Márquez podrá seguir pilotando más años o tendrá que dar por concluido su periplo por la categoría reina.