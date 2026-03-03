Las bolsas europeas prolongan la corrección y registran caídas del 2% por la guerra en Irán

Los detalles El Ibex 35 registra en su apertura la mayor caída si se compara con sus mercados vecinos, llegando a un descenso del 2,34 %. Mientras, el precio del gas y del petróleo sigue creciendo por miedo al cierre del Estrecho de Ormuz.

Las bolsas europeas sufren caídas del 2 % debido a las tensiones en Oriente Medio, tras ataques a Irán por parte de EE.UU. e Israel. El conflicto eleva los precios del gas y petróleo, con el gas subiendo un 28,53 % y el crudo Brent un 3,69 %. En la apertura, Madrid desciende un 2,34 %, Milán un 2,27 %, Fráncfort un 2,03 %, París un 1,72 % y Londres un 1,42 %. El Euro Stoxx50 baja un 2,08 %. Pedro del Pozo advierte que las tensiones en Ormuz impactan en los mercados y podrían reavivar presiones inflacionistas. En Asia, las bolsas también caen, y los futuros de Wall Street anticipan una sesión negativa.

Las principales bolsas europeas prolongan la corrección y en la apertura de este martes registran caídas del entorno del 2 %, afectadas por las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

La escalada del conflicto y el miedo a que se pueda producir una interrupción de los flujos de energía en el estrecho de Ormuz eleva el precio del gas y del petróleo nuevamente. Así, el gas se dispara el 28,53 % hasta los 55,71 dolares, mientras que el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se revaloriza el 3,69 %, hasta los 80,6 dólares. En la víspera, el precio del gas llegó a dispararse más del 50 %, y el brent, el 10 %.

En la apertura del mercado, y mientras el euro sigue a la baja y se cambia a 1,163 dólares, destaca el descenso de Madrid, del 2,34 %. Milán también baja el 2,27 %; Fráncfort, el 2,03 %; París, el 1,72 %, y Londres, el 1,42 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha abierto con un descenso del 2,08 %, en una jornada en la que el mercado también estará a la espera de conocer la estimación preliminar de la inflación en la eurozona de febrero.

Sobre el contexto internacional, el director de inversiones financieras de Mutualidad, Pedro del Pozo, advierte de que "mientras Ormuz siga cerrado de facto, la presión sobre los mercados continuará", ya que, tal y como ha explicado, este enclave, uno de los más importantes del mundo para la geopolítica, también lo es para el mundo financiero. "En el actual contexto financiero internacional, uno de los principales miedos del mercado consiste en una vuelta al primer plano de las presiones inflacionistas. O más exactamente, que los bancos centrales no sean capaces de actuar adecuadamente, si estas presiones vuelven a aparecer", ha dicho el experto. Del Pozo recuerda que "la correa de transmisión de estos repuntes de la inflación es naturalmente el precio de la energía y, de manera más concreta, el petróleo y el gas".

Previamente a la apertura en Europa, en Asia se han impuesto las ventas. El Kospi surcoreano se ha hundido un 7,24 %; el Nikkei de Tokio, el 3,06 %; la Bolsa de Shanghái, el 1,43 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,12 %. Los futuros de Wall Street adelantan una sesión bajista, con caídas superiores al 1 %.

En este contexto, el oro baja este martes, el 0,31 %, hasta los 5.306,58 dólares, mientras que la plata cede el 3,79 %, hasta los 85,98 dólares. El bitcoin, por su parte, también se deja el 2,58 %, hasta los 67.658,26 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube al 2,767 %.

