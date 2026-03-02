Paco Buyo sólo fue siete veces internacional con España: "Dicen que era una decisión técnica, pero..."

El exportero español apenas fue convocado con la selección española: "Llevaban a mis suplentes, a mí no me han dejado ser más veces internacional".

Paco Buyo, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, ha rememorado aquellas convocatorias de España en la que no era llamado por el seleccionador, Javier Clemente. Sólo fue siete veces internacional. Y cree que mereció muchas más, pero que no iba por "decisiones interesadas".

Así lo explica Buyo: "No me han dejado ser más veces internacional. Llevaban a mis suplentes a la selección. Según dicen era decisión técnica, pero...".

"Más que técnica diré decisión interesada", dice contundente Buyo.

No ha hablado con Javier Clemente, el que era el seleccionador entonces: "No he hablado con Clemente de aquello".