Detenido un hombre en Zamora por maltratar y retener a su mujer en una vivienda contra su voluntad

Detenido un hombre en Zamora por maltratar y retener a una mujer en su vivienda contra su voluntad

La Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora recibió una llamada de Serprotec, comunicando que había recibido llamada de una mujer extranjera que indicaba que reside con su marido y familiares en una localidad de la comarca de La Guareña y refería malos tratos y estar encerrada en el domicilio sin poder salir.

Según informa la Guardia Civil, cuando las patrullas llegaron, observaron en la calle varios enseres domésticos arrojados a la vía pública y una mujer que reclamaba asistencia asomada a una ventana del segundo piso de la vivienda.

La persona, que no habla español, interactuó con los agentes con traducción directa a través del teléfono móvil, realizada con un traductor del Servicio de Emergencias 112 ya que no entiende ni habla castellano.

De esta manera, la mujer indicó que estaba encerrada en la vivienda, manifestando que se encontraba en ese domicilio retenida contra su voluntad, y que no la dejan aprender castellano para que no se relacione con otras personas. Según indican, en el momento de la intervención sus familiares se habían ido a trabajar.

Así, los agentes intervinientes solicitaron la colaboración de Bomberos para poder sacar a la solicitante del interior del domicilio sin poner en riesgo su integridad física, por lo que, personado un equipo de Bomberos de Toro para colaborar en el auxilio, facilitando la bajada de la mujer por una de las ventanas de la vivienda, activándose los protocolos propios de estos ilícitos penales.

Más tarde, se procedió a la detención de un hombre y puesta a disposición judicial, como supuesto autor de un delito de VIOGEN con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico.

