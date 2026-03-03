La contundente respuesta de Marc Márquez a su sanción en Tailandia

El vigente campeón aplaudió de forma sarcástica hacia el Panel de Comisarios y después criticó el tiempo de reacción a la hora de imponer la penalización.

El primer fin de semana de MotoGP ha sido un calvario para Marc Márquez. Su retirada en el GP de Tailandia por un reventón inesperado en la rueda trasera de su Ducati Desmosedici GP26, y la sanción en la carrera sprint a causa de un adelantamiento sobre Pedro Acosta han sacudido al ilerdense.

Sobre la penalización, nada más terminar la sprint, Márquez aplaudió de forma sarcástica a la zona donde se encontraba situado el Panel de Comisarios. Una imagen que se hizo viral al instante y posteriormente fue comentada por el propio piloto a los micrófonos de la competición.

"Si quieren ser más estrictos, tienen que ser más precisos al enviar las sanciones. No pueden mandarlas al cabo de dos minutos, ¿entiendes?", criticaba el vigente campeón ante la pregunta sobre qué significaban los aplausos.

La queja de Marc reside en el tiempo que tardó Dirección de Carrera en emitir la sanción. Según el piloto, si la ejecución del adelantamiento era penalizable, deberían haberla comunicado a los pocos instantes, en vez de al final de la carrera.

"Si ves que es una sanción clara, comunícalo directamente a los 20 segundos. Pero bueno, no sé por qué lo han enviado en la última curva", concluía Márquez, comentando la decisión que le costó la victoria en la carrera sprint.