Oficial: Adrian Newey asume el mando de Aston Martin

El hasta ahora jefe de Aston Martin, Andy Cowell, se convierte en el nuevo director de estrategia del equipo.

Ya es oficial el cambio en Aston Martin. Y no hay ni rastro de Christian Horner. El nuevo jefe de equipo será Adrian Newey a partir de la temporada 2026, ocupando el asiento de Andy Cowell. Este pasa a ser director de estrategia: "Acordaron dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales".

"Andy Cowell asumirá un nuevo rol como Director de Estrategia del Equipo de Fórmula Uno Aston Martin Aramco, utilizando su experiencia única para ayudar a optimizar la asociación técnica entre el equipo, Honda", dice el comunicado de la escudería de Silverstone.

Aston Martin ha facilitado declaraciones de Newey después de que se hiciera oficial su nuevo rol: "Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo. Estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable desafío que supone la nueva normativa".

Elogios a Cowell...

Tanto Lawrence Stroll como Newey han lanzado elogios a Cowell: "Ha sido un líder excepcional este año. Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado por el bien del equipo. Ambos cambios garantizarán que el equipo esté en la mejor posición para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas".