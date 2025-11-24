Ahora

GP Las Vegas

El enfado de Colapinto por los fuegos artificiales en Las Vegas: "Hay perros..."

El piloto argentino se mostró muy enfadado por el ruido de los fuegos artificiales al finalizar el Gran Premio de Las Vegas.

Colapinto

Al finalizar el Gran Premio de Las Vegas los fuegos artificiales 'asomaron' con un ruido ensordecedor. En zona mixta, pilotos y periodistas ni se escuchaban. Le ocurrió al argentino Franco Colapinto, que se enfadó mucho por este sentido.

"No escucho nada. Hay perros, los animales...", lamentaba el piloto argentino, visiblemente enfadado.

No le gusta nada la pirotecnia: "El dinero que se gastan en esa pelotudez...".

Colapinto acabó decimoquinto, último, en una prueba realmente complicada para los Alpine. Otra vez sin ritmo y sin ninguna opción de llegar a los puntos.

