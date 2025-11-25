La radio de la frustración de Fernando Alonso en Las Vegas: "Olvídate"

El piloto de Aston Martin reaccionó contundente al mensaje de su ingeniero, que le dijo que sí estaba luchando por los puntos.

Otra vez fuera de los puntos. El 2025 de Fernando Alonso con Aston Martin está siendo para olvidar. Sus mensajes por radio en Las Vegas fueron muy claros. Ni estaba de acuerdo con algunas indicaciones de su ingeniero... ni entendía cómo podía perder tanta velocidad en las rectas.

Cuando le apuntaron que estaba "luchando por puntos", así reaccionó Fernando: "Olvídate".

Esa es la resignación de un Alonso que relata los problemas del Aston Martin: "Somos más lentos que ellos aun abriendo el DRS. No hay mucho que hacer".

"Pronto perderé posiciones, perdemos tres décimas en las rectas", protestaba por la radio el piloto asturiano.

Una carrera frustrante en la dura noche de Las Vegas: "Fin de semana largo, noche larga. Pero gracias por el esfuerzo".