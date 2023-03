El refrán "el que la sigue la consigue" hace referencia a la constancia y esfuerzo de las personas por alcanzar unos objetivos y lograr unos propósitos. Eso fue justo lo que realizó Fernando Alonso en el circuito de Bahréin en las vueltas 37 y 38.

El objetivo era claro: adelantar a Lewis Hamilton, aunque al piloto español no le bastaba hacerlo de cualquier manera.

Tras un primer intento fallido en el que el asturiano pasó al de Mercedes de forma increíble, tuvo que apurar la frenada y el británico le devolvió la maniobra en la siguiente curva.

If at first you don't succeed...

Alonso gets past Hamilton at the second time of asking 👏#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/AxnlM6OSI0