El Gran Premio de Bahrein para Fernando Alonso fue de menos a más. Tras una salida accidentada en la que cedió dos posiciones en favor de George Russell y Lewis Hamilton y después de un toque de Lance Stroll que le podía haber dejado fuera de la carrera, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 afiló el colmillo.

La gran gestión de neumáticos que realizó, así como la poca degradación que sufre el Aston Martin, le permitió mejorar tiempos conforme pasaban los giros y acercarse así a la cabeza.

Primero, Alonso pasó a Russell; después, completó un adelantamiento histórico a Hamilton en la curva 10, la más difícil del trazado, para comenzar a dar caza a Carlos Sainz para luchar por el podio tras el abandono de Charles Leclerc.

Pues bien, ha sido ese preciso momento, en el que Fernando acecha al madrileño y le pega el 'hachazo', el que ha publicado la cuenta oficial de la Fórmula 1.

En el vídeo se puede apreciar el adelantamiento desde dos perspectivas. Por un lado, desde la clásica 'on board' de Alonso; por el otro, desde el retrovisor de Sainz.

El bicampeón del mundo se 'cocinó' a fuego lento la pasada, obligó a Carlos a cambiar su trazada, le lanzó varios faroles y culminó la acción en recta. Sublime.

Imagine having Fernando Alonso in your wing mirrors! 😱🍿#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/gGela7LikB