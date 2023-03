Otmar Szafnauer se situó en el foco de la polémica después de que Fernando Alonso se subiese al podio en su primera carrera con Aston Martin volviendo, una vez más, a referirse a su edad.

La desavenencias entre el bicampeón del mundo de Fórmula 1 y el equipo francés quedaron latentes en el segundo tramo de la temporada, y ya vestido de verde desde Enstone no pierden ocasión de 'atizar' a su expiloto.

Eso sí, el rumano no se esconde de la realidad y tras el Gran Premio de Bahrein reconoció la superioridad de Aston Martin en el arranque de la temporada... aunque siempre con un 'pero'.

"Enhorabuena para ellos, queremos ganarles y haremos todo lo posible por acercarnos. La carrera de Bahréin no fue normal para nosotros, normalmente no cometemos errores operacionales y además Pierre (Gasly) salió último. Creo que Lance (Stroll) estaba justo por delante de nosotros, pero todavía no sé si en una carrera normal podemos ganarles. Reflexionaremos, no estamos donde queremos", explicó Szafnauer.

El jefe de Alpine, que anteriormente estaba en la marca de Silverstone, comparó a Aston Martin con Force India en 2014.

"Siendo justos, siempre fue un equipo bueno y eficiente. El túnel de viento de Mercedes es muy bueno y no creo que compartirlo sea una penalización, porque si no la gente no lo compartiría. Tengas el tuyo propio o lo compartas, no hay diferencias significativas. Enhorabuena para ellos. Pero Force India era exactamente el mismo equipo en 2014, fuimos cuartos y teníamos mucho ritmo de carrera", señaló.

Aún así, agacha la cabeza y reconoce que la evolución de los británicos dista mucho de la suya a pesar de que ambos compartían un objetivo similar de ganar en 100 carreras (hace dos años).

"Enhorabuena a Aston (Martin) por dar un paso tan grande, pero tenemos que ganarles también y debemos ver lo cerca que estamos de la pole y en ritmo de carrera en comparación con el año pasado. Lo que necesitamos es acercarnos cada año. Aston (Martin) hizo un progreso enorme y nosotros debemos hacerlo también", reflexionó.

Sobre el esperpento vivido en Sakhir con la triple sanción y posterior abandono de Esteban Ocon, el rumano asegura que "son errores operacionales y no tenemos que cometerlos otra vez".

"La penalización en parrilla es que estaba fuera de posición en la salida. Luego faltó un segundo en el ‘pit-stop’ antes de empezar a trabajar en el coche. Tenemos un sistema sonoro en los auriculares de los mecánicos que se adelantó por cuatro centésimas. La tercera, exceso de velocidad. Tenemos un medidor en el limitador y creo que se activó medio metro tarde", zanjó.