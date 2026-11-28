El italiano saldrá segundo justo detrás de su compañero de equipo y se muestra visiblemente enfadado por radio con el muro de Brackley por la estrategia adoptada.

Kimi Antonelli quiere ganar siempre y en la clasificación del Gran Premio de Catar lo ha demostrado con creces. El campeón del mundo de esta temporada 2026 saldrá segundo en la carrera y no acabó nada contento con el equipo Mercedes por la decisión tomada en la 'Q3'.

El de Bolonia salió en los dos intentos delante de su compañero de equipo. Salir después otorga más ventaja, pero expones a un incidente de que no puedas tener la vuelta. En un circuito con muchas escapatorias este riesgo desaparece drásticamente por lo que se puede considerar perjudicado en esta situación.

Finalmente, la sesión acabó con la 'pole position' de su compañero, George Russell. El joven de 20 años fue muy serio con el muro de Brackley por la decisión que habían tomado tal y como se pudo ver en la emisión oficial de la Fórmula 1.

Su ingeniero, Peter Bonnington, comunicaba a Kimi su posición final de parrilla y este reprendió con suma dureza: "Sí, pero necesitamos hablar de esto. Si pido algo, lo hacéis. Por favor, hacedlo". El que fue consejero de Lewis Hamilton en pista intentó apaciguar el ánimo del italiano, sin mucho éxito.

Mercedes firma una primera línea dominante en el GP de Catar. No tuvieron rival en ningún momento. De hecho, Max Verstappen firmó una discreta 'quali' donde fue superado por su compañero de equipo. El cuadro alemán es el gran favorito para llevarse la victoria este domingo.

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