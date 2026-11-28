El ilerdense dejó estar la polémica penalización que le perjudicó gravemente en la 'sprint'. Sin embargo, mostró su férreo desacuerdo con la decisión de Dirección de Carrera.

Marc Márquez está viviendo absolutamente de todo en su último gran premio en MotoGP. El ilerdense anunció su retirada dejando un momento histórico en el deporte mundial. Por si fuera poco, en su última 'sprint', al diez veces campeón se le ha incendiado la moto.

Ha sido justo en la salida. El semáforo no se ha apagado y eso ha provocado que la Ducati de Marc, en caliente, colapsara. El ilerdense ha tenido que bajarse de ella rápidamente por el miedo a sufrir quemaduras. De hecho, se ha marchado renqueante hacia el 'box' de su escudería.

Para sorpresa de absolutamente todo el mundo, ese episodio ha acabado con Márquez sancionado con una doble 'long lap'. El de Cervera ha acabado en decimotercer lugar después cumplir con esa penalización y mostrar su descontento por haberla recibido.

Aún así, Márquez no ha querido darle excesiva importancia: "Bueno, yo creo que en nuestra última carrera pues tendríamos que cambiar otra regla y la van a cambiar. Seguramente, ¿no? No será ni la primera ni la última vez o al menos eso es lo que aconsejo. Porque la verdad es que… Me lo estoy tomando a risa porque el campeonato está cerrado. Si esto pasa en Portugal, te la he dicho. Cuidado, cuidado. Entonces yo creo que esos 25 minutos hubiera ido corriendo para arriba a las oficinas".

"Pero sí que es verdad que, bueno, cuando digo oficina es Dirección de Carrera, que es el que decide todo eso. Pero sí que es verdad que estamos en MotoGP, 10 segundos en estas motos al limitador. Es normal que pase eso. Incluso Ducati estaba preocupado que pasara a otras motos en la segunda salida porque no sabían exactamente la causa del problema", concluye Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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