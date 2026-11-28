Se llevará a cabo la misma final que hace un año en la que los transalpinos fueron capaces de derrotar a aquella España que fue la gran revelación del torneo. Con Carlos y Rafa, el favoritismo cambia.

España volverá a tener la oportunidad de levantar el trofeo más codiciado a nivel de países en el mundo del tenis, la Copa Davis. El equipo capitaneado por David Ferrer se quedó a las puertas de levantar un título que hubiera sido histórico. España era poco favorita y fue capaz de plantarse en la final.

Fue entonces cuando se encontró con una Italia tremenda. Matteo Berretini y Flavio Cobolli cerraron la final venciendo a Pablo Carreño y Jaume Munar. España rozó lo que hubiera sido una gesta histórica.

Esta vez es distinta. 'La Roja' llega con el cartel de favorita teniendo en cuenta el nivel de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, dos top-10. En los dos encuentros de la semifinal ante Gran Bretaña no han cedido un set ni el de Leganés ni el de El Palmar.

Horario y dónde ver en TV

La final de la Copa Davis se disputará este domingo a partir de las 15:00h en Bologna. No hay que olvidar que constará de dos partidos individuales al mejor de dos sets y, en caso de que cada equipo gane uno, se decidirá todo en el encuentro de doble. La final se podrá seguir en directo en Movistar+ y a través de la web de 'laSexta' con los mejores momentos.

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