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En el podio de México

La icónica foto de Kimi Antonelli campeón junto a Verstappen y a Hamilton

El italiano compartió podio con los dos grandes campeones de esta Fórmula 1: Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lewis Hamiton Max Verstappen, Kimi Antonelli y Lewis HamitonGetty

Kimi Antonelli es el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Con solo 20 años ha conseguido dominar un deporte al que llegó hace apenas un puñado de meses y en el que ha deslumbrado.

En México celebró la fiesta. Y lo hizo con una foto icónica: compartió podio con los dos grandes campeones de esta generación: Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Ambos le auparon en el podio en una imagen que ya se ha convertido en historia de la F1.

Aunque solo necesitaba ser noveno para ser campeón, Kimi no es de los que se conforman. Fue a por el podio y lo logró. Acabó pasando al Ferrari de Charles Leclerc y se quedó con el tercer lugar.

A falta de cuatro citas para el final, el jovencísimo italiano de Mercedes ya ha conquistado su primer título mundial. Un domingo que nunca podrá olvidar, arropado de su equipo, de su familia... y en el podio de Verstappen y de Hamilton.

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