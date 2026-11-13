Los padres de Kimi Antonelli le siguen dando 'la paga'

Verónica Pomaro, madre del campeón de la F1, ha contado que todos los meses le dan 'la paga' a su hijo.

Kimi Antonelli es campeón de la Fórmula 1, piloto de Mercedes desde hace dos temporadas... pero todavía no gestiona su propio dinero. Su madre, Verónica Pomaro, ha contado en una entrevista que le siguen dando 'la paga' cada mes.

En 'La Reppublica', la madre del actual campeón del mundo dice que es la manera que tiene la familia Antonelli para que Kimi mantenga los pies en el suelo.

"Le damos una paga todos los meses. Es importante mantener los pies en la tierra. Hemos establecido un presupuesto y debe aprender a respetarlo", explica Verónica.

"Le dije: 'Si llega agosto y te has gastado todo, tendrás que apañártela para las vacaciones'", dice.

Un gesto que tienen para que el joven Kimi sepa que siempre hay que ganarse todo: "No venimos de familias ricas. Nada se regala, hay que ganárselo".

Antonelli se ha convertido en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 en su segunda temporada en Mercedes. Una temporada magistral tumbando a George Russell, su compañero, que a principio de año partía como el gran favorito.

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