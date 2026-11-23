Es el segundo encontronazo entre los dos pilotos y en Ferrari se empiezan a cansar. "El comportamiento es inaceptable", dice Fred Vasseur.

Otro encontronazo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas. Se volvieron a tocar y en Ferrari ya no pueden más. Incluso se plantean si fue buena idea juntar a los dos pilotos la temporada pasada.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, ha dicho en 'Sky Sports' que la presión en estos momentos es enorme.

"Si lo hubiera sabido de antemano, las cosas habrían sido diferentes. La presión está aumentando sin duda, y la situación es ahora mucho peor de lo que era hace dieciocho meses. Últimamente, la situación entre ellos se ha vuelto incontrolable", dice el jefe de la marca de Maranello.

Cree que entre sus pilotos no hay 'feeling': "Hay una desconexión a nivel personal entre los dos pilotos, no entre el equipo y ellos. En primer lugar, deberían respetarse mutuamente, pero también tienen que respetar al equipo".

Su enfado con sus chicos en Las Vegas es tremendo: "Estoy muy enfadado, es un comportamiento inaceptable. Tras lo ocurrido en México, habíamos enviado un mensaje claro que no se ha entendido ni se ha cumplido".

"Hablaremos de las consecuencias y veremos qué medidas tomar. La situación se está volviendo inmanejable, hay una falta de comprensión humana", dice para finalizar Fred Vasseur.

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