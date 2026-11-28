Han dominado las tres sesiones de entrenamientos libres en Catar. En todas ha liderado el mismo hombre: Andrea Antonelli . El coronado este año como campeón del mundo sigue de dulce y quiere cerrar la temporada en Oriente Medio arrasando con todo. Busca lograr su octava 'pole position' de la temporada y de su trayectoria.

BUENAS TARDES A TODOS

Bienvenidos al directo de la clasificación del Gran Premio de Catar de Fórmula 1. Tras mucha incertidumbre por la situación de Oriente Medio, el 'Gran Circo' estará en Losail para celebrar el tramo final de temporada. Es la penúltima sesión cronometrada de una temporada marcada por el dominio de Mercedes y de Andrea Antonelli. El italiano busca otra pole más que le allane el camino a la victoria en este tramo final de la temporada. En poco más de una hora comienza la acción.