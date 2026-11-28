Alessio Salucci, director del 'VR46', se muestra inflexible ante la posibilidad que uno de sus pilotos termine sustituyendo a Marc. Todo ante la situación de búsqueda de un corredor para uno de los asientos más codiciados de la parrilla.

Marc Márquez no solo ha dejado un tremendo vacío emocional en MotoGP, también ha dejado un vacío físico en el 'box' de Ducati. Más allá de todo lo que ha sucedido en las últimas horas con una noticia que ha cambiado el final de temporada, falta saber quién será el sustituto de Márquez.

Se ha especulado con que el piloto que compartirá 'box' con Pedro Acosta pertenezca ya a la fábrica de Ducati. Desde el 'VR46', a pesar de ser filial del equipo boloñés, descartan completamente que uno de sus pilotos de la temporada que viene forme parte de la dupla oficial de la marca.

Alessio Salucci, jefe del equipo, ha sido el que le ha dejado claro a Ducati que ni Fermín Aldeguer ni Nicolo Bulega abandonará la escudería de cara a 2027: "También tenemos contratos firmados con nuestros pilotos; nuestros patrocinadores los quieren, y eso nos complica la vida. No es como si hoy, en diciembre, pudiéramos cambiarlos como si fueran cromos. Si pasa algo, y espero que no, será bastante complejo y complicado".

Aún así, Salucci reconoce que se sentará con Dall'igna para hablarlo: "Sinceramente, todavía no he hablado con nadie, ni con Gigi ni con Mauro. Sin duda hablaremos del tema, nos sentaremos y veremos qué podemos hacer y qué es lo mejor para todos".

"Pensaba que esta temporada había terminado y que estaba un poco tranquila, pero parece que nunca acaba. Era algo inevitable. Claro, somos un equipo de apoyo de fábrica, tenemos dos pilotos fantásticos como Fermín y Nicolò, que llevan con Ducati desde siempre", concluye Alessio.

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