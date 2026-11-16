Según ha podido saber 'laSexta', dos exintegrantes de las categorías inferiores del club blaugrana han asegurado tener conocimiento de los informes que proporcionaba el hijo de Negreira al Barça. Ambos testigos han sido presentados por la defensa del expresidente Josep María Bartomeu.

El 'caso Negreira' ha vuelto a sufrir un llamativo cambio de rumbo en las últimas horas. Según informa Alfonso Pérez Medina (laSexta), la defensa de Josep María Bartomeu ha presentado dos nuevos testigos que contradicen los testimonios prestados por los exentrenadores blaugrana Ernesto Valverde y Luis Enrique.

En las declaraciones que realizaron el extremeño y el asturiano quedaba claro que ninguno de los dos tenía constancia de la existencia de los informes que, según el Barça, realizaba el hijo de Negreira. En contra de sus testimonios, aparecen dos exmiembros de las categoría inferiores del Barça que sí aseguran la existencia de esos informes.

Gerard López, en su momento entrenador del Barça B, y el exdelegado Antonio Alonso, sí confirman haber tenido a su disposición esos informes arbitrales. Además, añaden que incluso los jugadores tenían acceso a ellos y que los consultabana habitualmente.

"Llegaban en un sobre que ponía: FC Barcelona B. No sabía que los hacía él, pero me podía imaginar que los hacía él", reconoce Alonso refiriéndose a Javier Enríquez Negreira, hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Gerard López, exfutbolista blaugrana y exentrandor del filial, reconoce que utilizaba esos informes y que incluso pasaban a los futbolistas: "Formaban parte de la preparación del partido. Los jugadores los veían y hablaban de ello".

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