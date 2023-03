Como buen 'equipo filial' que es, AlphaTauri ha salido a escena para cargar contra Aston Martin y sumarse así a Red Bull. Los de las bebidas energéticas, quizá preocupados viendo el potencial del coche de Fernando Alonso y cabreados por la marcha de Dan Fallows, tienen a la marca de Silverstone en su punto de mira y no han dudado de acusarles de plagiar su monoplaza.

En la misma senda se ha mostrado el llamado 'equipo B' de Red Bull. Los de Faenza, sumidos en una crisis que puede acabar con el equipo en venta o cambiando de sede para mudarse a Reino Unido, han compartido el mensaje de su marca matriz y acusan de copia al Aston Martin.

Porque para ellos el AMR23 es otro Red Bull más. Así se entiende tras las palabras de Franz Tost, su jefe, que han recogido en 'RacingNews365'.

"Han cogido el RB18 y lo pintaron de verde"

"Aston Martin ha cogido el RB18 y lo ha pintado de verde", dice de forma tajante el mandamás de AlphaTauri.

Y sigue: "Se parece al Red Bull, porque la mitad de los empleados aerodinámicos los han cogido de allí".

"Nosotros no podemos hacer eso. No podemos quitarles personal para traerlos a AlphaTauri. Es cuestión de dinero. No es barato, seguramente no lo sea", sentencia.

¿Les ven como rivales?

De momento, lo único cierto es que el Aston Martin corre. Y que funciona. Y que permite a Fernando Alonso llegar a los podios, como en Bahrein, y dejar adelantamientos como el que le hizo a Lewis Hamilton.

Lo mejor, que según parece aún hay cosas muy buenas por llegar... y que podrían ir mejor incluso en Arabia Saudi y en Australia.