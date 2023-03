Si hace unos días Fernando Alonso afirmaba que si iban bien en las próximas carreras en Arabia Saudí y Australia, serían fuertes en todo 2023, ahora la mano derecha de su compañero, Lance Stroll, ha explicado por qué desde el equipo creen que así será.

Nuno Pinto, hombre de confianza del piloto canadiense, ha desvelado en el podcast 'Vamos Falar de FUm' que desde la escudería británica ven más potencial al Aston Martin en el trazado de Yeda que en el de Sakhir.

"Hay que analizar la realidad de los números. En teoría, Baréin no era el circuito más fuerte para el equipo en el inicio del campeonato", arrancó el luso.

"En teoría, el potencial del coche en Yeda era mejor que en Baréin, quitando de la ecuación la degradación, hablando de competitividad pura y dura", añadió.

Cabe recordar que en Sakhir el Aston Martin no destacó por su velocidad en recta, hecho que será diferencial en Arabia Saudí, pero en términos de carga aerodinámica sí fue de los mejores.

Aun así, Nuno Pinto se atrevió a señalar en qué circuitos serán realmente competitivos: "Quiero llegar a Barcelona, quiero llegar a Budapest, quiero llegar a Austria...".

Sobre Lance Stroll, el portugués cree que aún no estará totalmente recuperado para Yeda, pero en Albert Park sí: "No, en Arabia no, pero en Melbourne sí va a estar al 100%".