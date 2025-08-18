Ahora

Asegura que así evitará el "fraude"

Trump anuncia que eliminará el voto por correo antes de las elecciones legislativas de 2026

Los detalles El líder republicano ha vuelto a mentir afirmando que esa modalidad de voto no existe "en ningún país del mundo" por generar "fraude electoral masivo".

Donald Trump votando junto a su mujerDonald Trump votando junto a su mujerReuters
Donald Trumpva un paso más allá en sus teorías conspiranoicas sobre el voto por correo. El presidente estadounidense ha anunciado este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin a ese medio de votación de cara a las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán en el otoño de 2026.

El líder republicano defiende esta medida asegurando que aportará "honestidad" a esos comicios, insistiendo, como lo hizo tras su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden, en que el voto por correo permite perpetrar 'pucherazos'. Además, en una publicación a través de su red social Truth Social, ha mentido afirmando que esa modalidad de voto no existe "en ningún país del mundo" por generar "fraude electoral masivo".

De igual manera, Trump ha anunciado que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que "consta diez veces más errores que el más preciso y sofisticado uso de papel con marcas de agua" y que la orden ejecutiva para poner en marcha esta medida será firmada en los próximos días.

Acusa de fraude a los demócratas

El mandatario republicano ha vuelto a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta "estafa". Estos cambios propuestos por Trump se suman a la intención de cambiar el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.

