Dos policías abaten de varios disparos a un hombre que intentó agredirles en Valencia

Los detalles Según informa 'Las Provincias', los agentes acudieron con urgencia a la calle Godofredo Ros tras recibir el aviso de una violenta discusión entre dos vecinos. Un ciudadano chino, que regentaba un bar en una calle cercana, recibió a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones y se abalanzó sobre ellos.

Dos agentes de la Policía Nacional han abatido de varios disparos a un hombre que ha intentado agredirles con un cuchillo este lunes en Valencia, según han informado fuentes del cuerpo policial a la Agencia EFE y ha podido confirmar laSexta. 'Las Provincias' avanza que todo ocurrió a las 16:00 horas en la calle Godofredo Ros, momento en el que los agentes de Policía reciben un aviso por una violenta discusión entre dos vecinos.

Un hombre llamó al 091 para pedir que acudiera la Policía, ya que un vecino estaba golpeando la puerta de su vivienda. Este vecino, según confirman a laSexta fuentes de la Policía Nacional, portaba un arma blanca de grandes dimensiones.

Una vez en el lugar y tras tocar a la puerta del autor para su localización, este ha acometido con un cuchillo de manera súbita a los policías. Esto habría obligado a los agentes a disparar al ciudadano en defensa propia. Los vecinos afirman haber escuchado hasta una decena de detonaciones en escasos segundos, según 'Las Provincias'.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de las Brigadas de Policía Judicial y Científica de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, que llevan a cabo labores de investigación. Sanidad ha acudido al lugar de los hechos y ha confirmado el fallecimiento del autor.