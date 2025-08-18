El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos

Los detalles El magistrado cita a la esposa del presidente del Gobierno el 11 de septiembre a las 10:30 horas en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, declarará como investigada el día 10 a las 11:00 horas.

El juez Peinado vuelve a la carga contra Begoña Gómez dentro de su investigación acerca de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Juan Carlos Peinado cita a declarar a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la contratación de Álvarez para llevar a cabo "actividades privadas" de Gómez.

Cristina Álvarez es citada a declarar el 10 de septiembre a las 11:00 horas en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, mientras que Begoña Gómez lo hará un día después, el 11 de septiembre, a las 10:30 horas.

Peinado llega a aportar como "otro dato más a considerar" la amistad personal de ambas, algo que habría sido, según el magistrado, "la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza" para llevar a cabo esas actividades privadas de Gómez.

Esto, según Peinado, "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno".

La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez.