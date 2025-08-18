La emotiva reacción de Carlos Alcaraz cuando Sinner le dijo que abandonaba en la final de Cincinnati

El murciano se preocupó inmediatamente por el estado físico de su rival y no dudó en ir a consolarle después de que Jannik comunicara su retirada.

La final del Masters 1.000 de Cincinnati 2025 será recordada por el complicado momento por que el que tuvo que pasar Jannik Sinner. El italiano no se encontraba bien y anunció su retirada cuando el primer set iba 5-0 en favor de Carlos Alcaraz.

Sin embargo, la reacción del murciano fue encomiable. Sinner le pedía disculpas a Alcaraz justo después de retirarse, y Carlitos le intentaba tranquilizar diciéndole "no te preocupes" en repetidas ocasiones.

Cuando Jannik se sentó en su banquillo tras comunicar la retirada, Alcaraz no tardó en acercarse al italiano para intentar consolarle después de haberse tenido que retirar de una final a la que ambos llegaban con muy buenas sensaciones.

Carlitos ha dejado un momento y una imagen muy icónicos. El número dos del mundo consolando el número uno después de haber tenido que abandonar una final sin casi posibilidad de competir. Alcaraz se ha acordado, como no podía ser de otra manera, del italiano en su discurso tras alzar el trofeo.

"Te lo he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón", le reconocía Carlitos a Jannik con la pista central de Cincinnati aún asimilando lo que acababa de ocurrir. La próxima parada para ambos será el US Open dónde el tenis espera poder volver a disfrutar de los dos mejores jugadores del mundo al 100%.