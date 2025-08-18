Robles acusa al PP de hacer "demagogia": "No podemos decir que faltan medios. Hay fuegos incontrolables"

El contexto España continúa en llamas con 20 incendios de extrema gravedad activos en distintos puntos del país. "La situación es dantesca y sin precedentes en 20 años", asegura Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abordado la grave situación de incendios en España, pidiendo al PP que no haga "demagogia" política al afirmar que faltan medios. Ha destacado que desde el 2 de agosto, todos los recursos de la UME están desplegados y que el Ejército realiza maniobras cuando es necesario. Robles ha subrayado la importancia de contar con "profesionales cualificados" y ha explicado que, aunque se incrementará el número de militares, estos no atacarán directamente el fuego por falta de preparación y medios. La situación es "dantesca", con incendios incontrolables debido al cambio climático. La prioridad es salvar vidas, instando a los ciudadanos a seguir las indicaciones de los profesionales.

Margarita Robles ha analizado la difícil situación que vive España ante la ola de incendios. La ministra de Defensa ha pedido al PP no hacer "demagogia" política en este momento, dejando claro que "no se puede engañar a los ciudadanos" diciendo que "faltan medios".

"Desde el día 2 de agosto, todos los medios de la UME están desplegados. Cuando se necesita al Ejército para maniobras, lo hacen", ha asegurado en una entrevista que ha concedido en 'Cadena Ser'. Por tanto, califica de "ignorancia" que Alberto Núñez Feijóo insista en que se necesitan más medios.

La ministra ha confesado que cree que lo importante ahora es "atacar el fuego", dejando claro que ahora no quiere entrar en debate con nadie porque eso no va a servir para nada.

Sin embargo, ha querido dejar claro que no se trata de pedir más medios, se trata de que haya "profesionales cualificados" con los medios necesarios. Robles ha explicado que, aunque se va a producir un refuerzo de militares, ellos no pueden atacar nunca directamente el fuego porque "ni están preparados", ni cuenta con "los medios" para poder hacerlo.

Por tanto, ha señalado que, desde el día 2 de agosto, las Fuerzas Armadas, encabezadas por la UME, están realizando una "magnífica labor". "Ahora va a haber 500 militares más, pero como bien sabe Feijóo, no puede ser para el ataque directo, sino para labores de logística", ha apuntado, recalcando que solo pueden luchar directamente contra el fuego los profesionales.

Robles califica de "dantesca" la situación: "La UME no ha visto nada igual en 20 años"

La ministra de Defensa ha confesado que, en 20 años de creación, la UME no ha visto nada igual. "Son fuegos de enorme voracidad y muchos de ellos incontrolables. Es una situación dantesca", ha destacado, indicando que muchos de ellos son "muy difíciles e imposibles de extinguir".

"Son muchos focos al mismo tiempo que se retroalimentan. No sabría decir el sitio más complicado. Hay fuegos que se creen que están desactivados y se vuelven a reactivar. A todo esto se suma el humo, que hace que por vía aérea no se pueda hacer nada", ha explicado, reconociendo que están viviendo momentos de enorme frustración.

Un hecho que tiene también características especiales debido al cambio climático. "Hasta que la ola de calor no amaine, va a ser incontrolable", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado que "en la situación en la que estamos es imposible hacer frente a los fuegos", ha lamentado.

La prioridad es salvar vidas

Ante la dificultad para poder controlar todos los fuegos, la ministra ha dejado claro que la prioridad ahora es salvar vidas. "Ya llevamos cuatro muertos y varios heridos", ha lamentado, mandando sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por tanto, ha recalcado que ahora lo importante es proteger a los ciudadanos. "Los medios están desde el primer momento", ha indicado, explicando que la presencia de los militares sirve de "apoyo logístico" para evitar que haya pirómanos y hacer patrullas.

En cuanto a las personas que se resisten a evacuar sus casas, Robles ha reconocido que las entiende, pero pide que hagan caso a los profesionales. "Entiendo el drama humano de gente que lo pierde todo, pero para atacar el fuego hay que ser profesionales y no se pueden poner en riesgo vidas", ha señalado.

De esta forma, ha pedido que escuchen a los técnicos. "En ocasiones hay que asumir pérdidas materiales para evitar daños mayores", ha insistido, dejando claro que se trata de incendios que nadie puede controlar.