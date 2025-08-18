Ahora

En el primer set

¡Sinner se retira de la final del Masters 1.000 de Cincinnati ante Carlos Alcaraz!

El transalpino se mostró muy bajo de energías desde el principio y decidió retirarse cuando el marcador señalaba un 5-0 en el primer set a favor de Carlitos.

Alcaraz y SinnerAlcaraz y SinnerGetty

Increíble, pero cierto. Nadie podía esperar que una final entre el número uno y dos del mundo terminara en retirada de uno de ellos, pero así ha sido, por desgracia. Jannik Sinner ha dicho basta cuando el marcador del primer set apuntaba un 5-0 favorable a Carlos Alcaraz.

El italiano daba síntomas de tener muy baja energía. Todo lo contrario que Carlos. Jannik se sentó tras el quinto juego y charlando con los médicos del circuito terminó tomando la decisión de abandonar la final.

"No te preocupes", le dijo Alcaraz cuando Sinner le comunicó personalmente que no iba a poder seguir. Abrazo entre ambos y preocupación extra del murciano con su máximo rival este año en la pista de tenis.

Tras el encuentro, Jannik ha confirmado que "no se encontraba bien" desde el pasado domingo y que ha empeorado durante la pasada noche. Algo que le ha terminado condenando. Al italiano se le ha visto visiblemente afectado por la retirada y por su malestar físico.

