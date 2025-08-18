El reto que Márquez ve "imposible" de conseguir con la Ducati: "Ojalá, pero..."

El piloto ilerdense parece imbatible pero mantiene la humildad y asegura que, cualquier día, en los nueve GP que quedan, alguien puede ser más rápido que él y vencerle.

La temporada de Marc Márquez es excelsa y, llegados a este punto, solo queda descubrir cuando se convertirá oficialmente en campeón del mundo de MotoGP de nuevo.

El de Cervera acumula seis dobletes consecutivos, una estadística que señala al piloto como alguien verdaderamente imbatible. Por eso, se ha planteado la pregunta: ¿Ganará Marc Márquez las nueve carreras que quedan?

La proeza colocaría al ilerdense como campeón en 18 de 22 GP, con 20 podios. Cifras que pulverizan cualquier tipo de récord preestablecido. Todo además sin contar las victorias al sprint. Un resultado que se ha producido en cada uno de los nueve GP en los que Márquez ha salido victorioso.

Esta superioridad de Marc ha provocado que le llegue la gran pregunta: "¿Ganar todo?, no, no va a pasar. ¡Ojalá!, pero no creo, no. Ahora viene Balatón, que es nuevo, luego, viene Barcelona y todo el mundo sabe que Montmeló no se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje. No sé, lo que sí sé es que intentaré ponérselo difícil al resto".

Además, después de su humilde respuesta, el piloto continuó en el mismo tono y explicó que está preparado para aceptar una derrota y felicitar al piloto que consiga superarle, algo que, según el, ocurrirá seguro.

"En Brno, Àlex fue casi más rápido que yo. Aquí, en Spielberg, Aldeguer ha sido casi más rápido que yo. De momento son ‘casi’, pero puede llegar quien me vuelva a vencer, sí", sentenciaba Marc en unas declaraciones recogidas por el diario 'Sport'.