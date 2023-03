El verde Aston Martin es el nuevo color de la temporada, y en los nueve minutos que dura el vídeo subido por el propio equipo se puede ver su efecto y el de Fernando Alonso.

Bahrein es solo el principio de todo lo que está por venir, porque aún quedan 22 carreras y luchar por una victoria ya no es una utopía.

La primera piedra de lo que fue Bahrein se vio el viernes de entrenamientos libres, y la segunda y tercera posición logradas por el español. La clasificación tampoco fue mal y el domingo se desató la locura.

Aston Martin ha querido compartir como vivió el equipo el gran triunfo que, junto a Lance Stroll, logró el domingo: ser segundo en el campeonato de constructores con casi la mitad de los puntos cosechados la temporada anterior.

La alegría era evidente. Al terminar la carrera Alonso seguía "procesando" toda la información, porque "el fin de semana ha sido realmente bueno" y "somos muy competitivos".

A strong start to the season. 🏆

Go behind the scenes of #F1’s season opener, as INSIDER Stories gives you exclusive access to our #BahrainGP weekend.

From @lance_stroll's remarkable recovery and P6 finish to @alo_oficial’s maiden podium for AMF1, you don’t want to miss this!