¡Histórico Aldeguer! El dato que coloca a Fermín junto a Márquez, Lorenzo y Rossi

El 'rookie' de Gresini se llevó la primera victoria de su carrera en la categoría reina en un GP de Indonesia en el que Marc Márquez se lesionó tras una caída.

El 'rookie' Fermín Aldeguer ha conseguido su primera victoria en MotoGP. El piloto de Gresini ha liderado la carrera del domingo en el GP de Indonesia para pasar a la historia del motociclismo.

La victoria del 'novato' lo coloca en la élite de MotoGP y es que, con 20 años y 183 días, se convierte en el segundo piloto más joven de la historia en ganar una carrera. El único que lo supera también es español y es un heptacampeón de la categoría: Marc Márquez. El de Ducati consiguió su primera victoria en MotoGP a los 20 años y 63 días.

Fermín supera con esta marca a leyendas del motociclismo como Jorge Lorenzo, que ganó con 20 años y 345 días. Aldeguer también se sitúa por encima de Valentino Rossi, 21 años y 144 días y de Dani Pedrosa, 20 años y 227 días. Histórico.

El de Gresini compartió el podio con otros dos españoles, su paisano Pedro Acosta y el ilerdense Álex Márquez. El resultado se convierte en el vigésimo séptimo triplete español en el podio en la historia de la competición.

La carrera estuvo marcada por la caída en la salida de Marc Márquezy Marco Bezzecchi. El italiano se llevó por delante al de Cervera y ambos pilotos terminaron en el suelo de la pista, tuvieron que abandonar la prueba y ser atendidos en el centro médico. El 93 se llevó la peor parte.

Ya en sobre el trazado hizo saltar las alarmas cuando se llevó el brazo al hombro derecho con evidentes gestos de dolor. Más tarde, los médicos confirmaban que el de Ducati parecía tener una pequeña fractura en los ligamentos de su clavícula.