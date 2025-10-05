El preocupante mensaje de Márquez tras su fractura en el GP de Indonesia: "Parece que mis ligamentos están rotos..."

El de Cervera dejó caer que parecer que existe una rotura en sus ligamentos de la clavícula aunque ha asegurado que este mismo domingo pondrá rumbo a Madrid para hacerse más pruebas.

Marc Márquez ha hecho saltar todas las alarmas en el Gran Premio de Indonesia. El de Cervera se ha ido al suelo en la salida después de que Marco Bezzecchi impactara contra el tren trasero de la Ducati. La caída, en principio, no parecía muy aparatosa pero el momento de entrar en la grava ha sido terrible debido a la velocidad.

Ha sido eso lo que ha provocado la posible fractura de la que ha hablado Marc tras salir del centro médico MotoGP: "No te puedo decir que esté bien. Dentro de lo malo ha salido barato. Parece que están los ligamentos rotos en la clavícula. Vuelo esta noche para Madrid y hago el 'chequeo' a ver que hay".

Márquez ha confirmado también en 'DAZN' que Bezzecchi le ha pedido disculpas tras la caída aunque ha querido restarle importante al incidente: "Cosas que pasan en la carrera. Un día te pasa a ti y otro día le pasan a otro. Bezzecchi me ha pedido disculpas. Llegar a Madrid y lo que digan los doctores ese tiempo estamos recuperándonos".

Marc ha aparecido llevando un cabestrillo en el que apoyaba su brazo derecho. El piloto ha asegurado que la zona afectada son los ligamentos de su clavícula y que las próximas pruebas confirmarán el alcance real de la lesión.