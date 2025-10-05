El enfado de Álex Márquez al ver la caída de su hermano Marc: "Hasta que no pasa algo..."

El piloto de Gresini reaccionó a la caída de su hermano después de finalizar en tercer lugar la carrera del domingo en el GP de Indonesia. Se mostró visiblemente mosqueado con la organización.

Álex Márquez cerró un podio formado por tres españoles a pesar de la caída de Marc Márquez. Fermín Aldeguer, Pedro Acosta y el propio Alex fueron los tres primeros clasificados en la carrera del domingo del Gran Premio de Indonesia.

El evento estuvo marcado por la caída en la salida del heptacampeón de MotoGP. Marco Bezzecchi se llevaba por delante al piloto de Ducati y ambos terminaban fuera de la pista. El ilerdense se llevaba la peor parte y fue trasladado al centro médico con evidentes gestos de dolor en el hombro que tantos problemas le ha traído durante su carrera.

Poco más tarde, el médico de MotoGP señalaría la existencia de una pequeña fractura en el hombro afectado y el propio Márquez, en cabestrillo, aparecería para indicar que parecía tener los ligamentos rotos.

Álex Márquez reaccionó a la caída en compañía de los dos pilotos españoles que completaron el podio y se mostró visiblemente enfado: "Se ha roto algo, no se qué. Yo me he acojonado tío. Le he visto volar. ¿Pero habéis visto como está la grava? Hecha una mierda. Hay un escalón, siempre pasa lo mismo, hasta que no pasa algo no se actúa. Hay un escalón que es imposible que no te pase nada".

De esta forma, el pequeño de los Márquez, en una respuesta comprensible después de ver a su hermano sufrir un duro accidente, se quejaba del estado de la pista. De hecho, en declaraciones posteriores a 'Dazn' mantenía el discurso y aprovechó para solicitar a la organización un mayor grado de dedicación a la protección de los pilotos para que el salvaguardar el espectáculo.