Novak Djokovic, tras vomitar en pleno partido en Shanghái: "Lo que está pasando es brutal"

El tenista serbio sufrió las duras condiciones que están viviendo en Shanghái, donde varios tenistas están sufriendo golpes de calor en la pista.

Las condiciones del Masters de Shanghái están siendo realmente peligrosas para los tenistas. Golpes de calor, calambres... e incluso Novak Djokovic vomitando. Jannik Sinner se tuvo que retirar en una de las imágenes del año, teniendo que salir apoyado de su raqueta.

Novak, después de superar al alemán Yannick Hanfmann, explotó contra la organización: "Esto es igual para todos, pero es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, particularmente los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor...".

"Para mí, biológicamente, es más desafiante lidiar con este tipo de cosas. Hoy tuve que lidiar con esta tormenta, además de que Yannick jugó un partido increíble desde el primer momento. No puedo pedir más, habiendo jugado casi tres horas frente a este público que gritaba mi nombre a mis 38 años en la tercera ronda de un Masters. Esto es como un sueño para mí", dice el ganador de 24 Grand Slams.

Su partido contra Hanfmann fue "una batalla increíble": "Estuvo cerca de ganarme. Fue mejor que yo durante set y medio. Solo pude mantenerme en el encuentro y trabajar mi remontada para mantenerme en el partido y seguir vivo".

"Creo que empecé a leer mejor su saque para finales del segundo set. Me metió mucha presión y jugaba muy rápido. Orgulloso de haber superado este test", dice un Djokovic que se enfrentará a Jaume Munar en los octavos de final.

Y mientras todos los tenistas se quejan de las condiciones, el torneo sigue adelante como si no pasara nada. Porque ni la temperatura va a bajar ni la humedad tampoco. Pero el Masters continúa en su segunda semana y ya muchas bajas por calor.