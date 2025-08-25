Ducati se vuelve a rendir a Márquez y reafirma su fichaje: "Hicimos bien..."

Gigi Dall'igna, jefe de Ducati, se rinde al talento del de Cervera después de que Marc consiguiera su séptimo doblete consecutivo en el GP de Hungría.

El director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, ha analizado la situación actual del campeonato después del GP de Hungría en un momento en el que sus dos pilotos atraviesan un contexto completamente inverso.

La alegría por el rotundo éxito de Marc Márquez es inevitable y el director se ha deshecho en elogios hacia el de Cervera durante una entrevista para 'Sky Sport MotoGP' en la que también se ha acordado de animar a un Pecco Bagnaiaen plena crisis.

La consecución del séptimo doblete seguido por parte Márquezen el GP de Hungría es una nueva demostración del talento que atesora el deCervera y es que, si no, probablemente, Ducatino habría estado en lo más alto del podio. Esto se debe, en parte, al gran rendimiento que ofreció la competencia. Y es que, durante el fin de semana, quedó demostrado que marcas como KTM o Aprilia son rivales cada vez a tener más en cuenta.

Por todo, Dall'Igna, se rendía al ilerdense: "Tengo que decir que estoy contento. Los siete dobletes son sin duda números importantes, así que creo que hicimos bien en fichar a Marc". El 93 podría ser campeón del mundo en Misano, territorio Valentino Rossi. Todo dependerá de los resultados en el GP de Catalunya.

Finalmente, el ingeniero veneciano se acordó de su piloto italiano: "En mi opinión hizo una buena carrera. Esperemos haber encontrado el camino." Al final, el objetivo de la escudería es que Pecco Bagnaia pueda volver a ser el que era.