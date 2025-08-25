Ahora

"Ducati siempre actúa así..."

¿Debe Ducati despedir a Bagnaia dada la superioridad de Marc Márquez? Atención a la opinión de Stoner

Casey Stoner, campeón del mundo de MotoGP en 2007, considera que sería "injusto" su despido: "Si estuvieran dispuestos a prescindir de él quedaría claro qué tipo de personas son".

Pecco BagnaiaPecco BagnaiaGetty

Que hace unos días Ducati le abriese las puertas a Fermín Aldeguer de cara a un futuro no muy lejano no es casualidad ni mucho menos.

A pesar de que Pecco Bagnaia vaya a continuar casi con toda seguridad en la fábrica de Borgo Panigale en 2026, lo que pueda ocurrir en 2027 es toda una incógnita.

De hecho, ni el propio piloto italiano puede asegurar su continuidad para dicha temporada mientras los rumores no dejan de sucederse.

Sobre este aspecto le preguntaron durante el pasado Gran Premio de Austria a Casey Stoner, campeón del mundo con Ducati en 2007.

Y el australiano, sin medias tintas, criticó la política de los italianos: "Pecco está en una posición complicada, incluso pensando en lo que pasará dentro de dos años. Ducati siempre actúa así: si el piloto atraviesa un momento negativo, lo echan. Y no creo que sea lo correcto".

"Hay que dar a las personas la oportunidad de recuperarse. Desde mi punto de vista, es importante que no sustituyan a Bagnaia por otro piloto", añadió en declaraciones a 'As'.

De hecho, Stoner deslizó que Ducati quedaría en evidencia si finalmente deciden despedir a Bagnaia.

"Si estuvieran dispuestos a prescindir de él quedaría claro qué tipo de personas son. En mi opinión, no sería justo. Bagnaia merece respeto", zanjó.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La situación mejora lentamente, pero el riesgo de nuevos fuegos se mantiene muy alto
  2. Israel mata al menos a 15 personas, entre ellas tres periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza
  3. EEUU y la Unión Europea arropan a una Ucrania "libre y democrática" en su Día de la Independencia
  4. Un brote de salmonela deja más de un centenar de intoxicados en un hotel de La Manga (Murcia)
  5. Comprar ahora para pagar después: los peligros de una forma de consumo que moverá más de 500.000 millones este 2025
  6. La mejor tienda de cómic del mundo está en Madrid: Akira Cómics, un templo en el Barrio del Pilar para los amantes de las viñetas