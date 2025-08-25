¿Debe Ducati despedir a Bagnaia dada la superioridad de Marc Márquez? Atención a la opinión de Stoner

Casey Stoner, campeón del mundo de MotoGP en 2007, considera que sería "injusto" su despido: "Si estuvieran dispuestos a prescindir de él quedaría claro qué tipo de personas son".

Que hace unos días Ducati le abriese las puertas a Fermín Aldeguer de cara a un futuro no muy lejano no es casualidad ni mucho menos.

A pesar de que Pecco Bagnaia vaya a continuar casi con toda seguridad en la fábrica de Borgo Panigale en 2026, lo que pueda ocurrir en 2027 es toda una incógnita.

De hecho, ni el propio piloto italiano puede asegurar su continuidad para dicha temporada mientras los rumores no dejan de sucederse.

Sobre este aspecto le preguntaron durante el pasado Gran Premio de Austria a Casey Stoner, campeón del mundo con Ducati en 2007.

Y el australiano, sin medias tintas, criticó la política de los italianos: "Pecco está en una posición complicada, incluso pensando en lo que pasará dentro de dos años. Ducati siempre actúa así: si el piloto atraviesa un momento negativo, lo echan. Y no creo que sea lo correcto".

"Hay que dar a las personas la oportunidad de recuperarse. Desde mi punto de vista, es importante que no sustituyan a Bagnaia por otro piloto", añadió en declaraciones a 'As'.

De hecho, Stoner deslizó que Ducati quedaría en evidencia si finalmente deciden despedir a Bagnaia.

"Si estuvieran dispuestos a prescindir de él quedaría claro qué tipo de personas son. En mi opinión, no sería justo. Bagnaia merece respeto", zanjó.