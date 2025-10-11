Ayuso, de nuevo el verso suelto del PP: incomodidad en Génova por su "váyanse a otro lado a abortar"

El contexto Tras sus palabras en la Asamblea de Madrid, Feijóo optó por desmarcarse de dicho discurso en una carta y otros nombres 'populares' han optado por guardar silencio.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a generar controversia en el Partido Popular al negarse a cumplir la ley que exige a las comunidades autónomas presentar una lista de médicos objetores al aborto. En la Asamblea de Madrid, Ayuso instó a las mujeres que deseen abortar a "irse a otro lado", lo que ha provocado críticas de la oposición, que la acusa de atentar contra la libertad femenina. Mientras Feijóo se distanció de sus declaraciones, otros en el PP han guardado silencio o incluso la han defendido. Esta postura contrasta con su discurso de 2022, cuando apoyaba el derecho al aborto.

Isabel Díaz Ayuso ha sido una semana más la piedra en el zapato del Partido Popular. En esta ocasión, por su insumisión ante la ley que obliga a las comunidades autónomas a presentar la lista de médicos objetores al aborto y, sobre todo, por una frase que pronunciada en la Asamblea de Madrid que ya lleva consigo la presidenta: "Váyanse a otro lado a abortar".

Por una 'invitación' a macharse a las mujeres que quieran abortar. Por una nueva afirmación de una Ayuso que ha afirmado que no tiene intención de cumplir la ley y de presentar una lista de médicos objetores al aborto. Una que no señala a galeno alguno porque es completamente anónima.

Que solo garantiza a las mujeres a poder acudir a profesionales que sí realicen el aborto y que evitaría que sean ellas las que terminen señaladas. Las que sufran acoso por las llamadas organizaciones 'provida' que llegan incluso a llamarlas "asesinas".

Mientras, la oposición ha señalado a Ayuso por su negación a presentar la lista de objetores y por sus palabras sobre las personas que quieran abortar. "Ella que tanto habla de la libertad en realidad está contra la libertad de todas las mujeres", ha expresado la socialista Enma López.

Con Feijóo desmarcándose de la presidenta de la Comunidad de Madrid mediante una carta, y con otros en el PP guardando silencio, hay quien dentro del seno de los 'populares' ha usado la frase de Ayuso para cargar contra la izquierda o para alabar a la líder de la formación en la capital.

Ella, por su parte, se contradice a sí misma en apenas tres años cuando, en 2022, afirmó que no se podía "obligar a nadie a llevar una vida contraria a la deseada", mostrándose a favor del aborto.

Ahora todo parece haber cambiado en su discurso. En un discurso que ha levantado ampollas en la sociedad e incluso dentro en su propio partido.

