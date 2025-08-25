Bagnaia entrega la cuchara: "No puedo pilotar la Ducati como Marc Márquez"

El italiano sabe exactamente dónde pierde esas décimas con respecto al octocampeón, pero reconoce que por el momento no puede revertir su situación.

En un nuevo fin de semana negro para Pecco Bagnaia en el que terminó 13º en la sprint y 9º en la carrera larga, el '63' parece haberse dado por vencido con la GP.

El bicampeón de MotoGP aseguró en Balaton que está siendo "difícil" lidiar con una situación que ha devenido en "el momento más duro" de su carrera.

Y eso que, tal y como apuntó en declaraciones que publica 'Motosan', tiene identificado cuál está siendo el problema que le está lastrando.

"Cada vez que tengo que parar la moto en una distancia corta y dejar que gire con los frenos, es cuando sufro más con esta moto", señaló.

"También es chocante para mí tener estos problemas en la frenada… Pero está siendo así en los últimos ocho meses. Estoy peleando de diferentes maneras para encontrar la solución", añadió.

Las comparaciones con Márquez son odiosas, y sabe que eso le deja sin excusas: "Ya me estoy beneficiando con Marc, ahora, porque puedo ver claramente qué es lo que hace. Y reconozco que está haciendo grandes cosas con una moto muy complicada".

De hecho, no ocultó que trata de copiar a su compañero, pero que por el momento es imposible: "He intentado hacer lo que él hace, no puedo pilotar esta moto de la manera en la que él está pilotando. No puedo pilotar esta moto de la manera que querría pilotarla".