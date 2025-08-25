Lo que le faltaba a Bagnaia: Ducati desmiente sus excusas y ensalza a Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, ha asegurado que la GP24 y la GP25 "son muy, muy similares" después de que el '63' apuntase a la evolución como su principal hándicap.

"Eso no es algo que se enseñe"

Si el viernes tras un nuevo mal día Pecco Bagnaia afirmó que está teniendo "muchas dificultades" con una GP25 con la que "Marc es el único que consigue sacar el máximo partido, el 100%", Ducati salió al paso de las 'excusas' del italiano.

En declaraciones a 'Sky Sports', Gigi Dall'Igna afirmó que el modelo de esta temporada es una evolución de la moto de 2024.

De hecho, lo dijo después de que Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio, los únicos pilotos que llevan la GP25 junto a Bagnaia, copasen las dos primeras posiciones de la sprint de Hungría mientras que Pecco terminó 13º.

"Como siempre hemos dicho, las motos son muy, muy similares. La 25 es simplemente una evolución de la 24, por lo tanto son muy parecidas", aseguró el director general de Ducati.

"Claramente, la 25 está mucho más evolucionada, la estamos desarrollando durante la temporada. Cada piloto, luego, elige el material que prefiere", añadió.

A su vez, Dall'Igna destacó la superioridad de Márquez con la Desmosedici de última generación: "Digamos que él, seguramente, tiene en la entrada su punto fuerte, sobre todo en las curvas de izquierda. Y utiliza mucho el subviraje, lleva claramente mucho más que otros la rueda delantera al límite".

"Pero eso no es algo que se enseñe, lo tienes o no lo tienes, diría yo. Digamos que es una de las cosas más difíciles de hacer: llevar al límite la parte trasera es, seguramente, un poco más sencillo. Llevar al límite la delantera, claramente, requiere algún riesgo más", zanjó.