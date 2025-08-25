El mensaje de calma de Alex Márquez tras su fiasco en Hungría: "No hay que entrar en pánico"

El corredor de Gresini no tuvo su fin de semana en Balaton Park tras sufrir una caída en los primeros compases que le condenó a las ultimas posiciones durante la carrera.

No recordará con buen sabor de boca Alex Márquez su primer Gran Premio de Hungría. El corredor de Gresini ya empezó con mal pie tras una sanción por estorbar a Pecco Bagnaia con el que se complicaba el fin de semana en Balaton Park.

Lo que parecía una carrera para hacer una gran remontar se fue todo al traste tras una caída al inicio de la carrera. Tras la sesión, el menor de los Márquez valoró en términos generales el fin de semana: "Fue una caída muy tonta. Culminó el fin de semana más desastroso".

"No estuvimos mal en términos de velocidad, logramos sacar la cabeza en algunos momentos, pero no fuimos completos como fuimos siempre. No me he sabido adaptar a este circuito, pero no hay que entrar en pánico", ha restado importancia al resultado Alex en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Así, el '73' ha sido tajante sobre lo que tiene que hacer ahora: "Solo hay que hacer un pequeño 'reset' para recuperar la velocidad que tuvimos en Austria. La estrategia era recuperar el máximo posible y resistir hasta el final. No cuidé el neumático como debía".

Por otro lado, el de Cervera se ha mostrado confiado para la siguiente cita en Montmeló, una carrera muy especial ya que es en casa. Alex se ha mostrado optimista: "Es el mejor escenario para hacer un fin de semana sólido, como los de antes de la lesión. Necesito hacer un fin de semana completo, sin fallos, para recuperar todo lo que teníamos antes de la lesión".