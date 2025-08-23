El consejo de Dani Pedrosa a Pecco Bagnaia: "Debe centrarse en..."

El expiloto español ha sugerido la gestión que podría plantear el italiano de Ducati en un contexto en el que su compañero Marc Márquez parece imbatible.

Dani Pedrosa ha analizado la situación actual en MotoGP. Con un Marc Márquez absolutamente invencible que va camino de su séptimo doblete consecutivo y un 'Pecco Bagnaia'que no consigue levantar cabeza.

El expiloto español reflexionó sobre la situación de los dos corredores de Ducati y, en especial, los retos que afronta el italiano durante una racha complicada mientras el de Cervera brilla en su máximo esplendor.

"Ahora mismo no puede hacer otra cosa que concentrarse e intentar sacar el mejor resultado posible pero sobre todo para el aprendizaje", declaraba el español de cara a una carrera que se prevé muy difícil después del mal resultado de Bagnaia en la clasificación.

Además, Pedrosa señaló que 'Pecco' "tiene que intentar encontrar la manera de dar su mejor versión, intentar estar un poco más cómodo con la situación".

Es muy complicado competir junto al mejor piloto de la parrilla pero, de igual forma, Pedrosa anima a Bagnaia a "centrarse en sí mismo y buscar su momento" aunque reconoce las dificultades que entraña a nivel de presión el compartir equipo con un competidor que no para de ganar y transmitir energía positiva a todo el mundo.

Finalmente, recuerda en 'DAZN' la importancia del equipo como vía para recuperar las buenas sensaciones y conseguir traducirlas en buen en rendimiento: "Tiene gente alrededor con la que se puede apoyar y, como él ha dicho, Están todos en el mismo barco y esperemos que tarde o temprano encuentren la solución para él".