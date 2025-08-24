Las cuentas de Márquez para ser campeón del mundo en territorio Valentino Rossi

El séptimo doblete consecutivo que el de Cervera ha conseguido en Hungría le acerca al campeonato al otorgarle una ventaja de 175 puntos respecto al segundo.

El dominio de Marc Márquez durante lo que va de temporada de MotoGP ha sido absoluto. El de Cervera ha conseguido en Hungría su décima victoria del curso además de sumar su séptimo doblete consecutivo.

El 93 es imbatible y las matemáticas ya le permiten empezar a intentar predecir cual será el escenario en el que se podría convertir en campeón del mundo.

'Pecco Bagnaia' ha sido noveno y Álex Márquezdecimocuarto en el estreno del circuito de Balaton Park. Los resultados de sus principales rivales en la clasificación permiten que un buen desempeño de Marc en Cataluña le deje a tiro de GP la consecución del título.

Si Márquez suma 10 puntos más que su hermano Álex, segundo clasificado, (algo que ha ocurrido en los cinco últimos GP) el ilerdense podría hacerse con el trofeo en Misano, territorio de Valentino Rossi.

Aunque el pequeño de los Márquez intentará evitar que esta situación se produzca. Álex es consciente de que Montmeló no es el destino preferido de su hermano y considera en unas declaraciones en rueda de prensa el próximo GP como una gran oportunidad para él: "Es el mejor escenario para recuperarme y hacer un fin de semana sólido, como hacía hasta antes de la lesión".

Marc, por su parte, sabe que más pronto que tarde será campeón del mundo aunque advierte que en el próximo GP podría haber sorpresas.

Lo que es seguro es que si el de Ducaticonsigue sacar diez puntos de ventaja a su hermano en Catalunya afrontará el siguiente GP en San Marino con opciones de ser matemáticamente campeón del mundo con seis carreras por disputarse.