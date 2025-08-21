Las disculpas de Pecco Bagnaia a Ducati tras su brutal enfado en Austria: "Estaba nervioso"

El piloto turinés ha reaparecido en Hungría con una actitud más fría tras un fin de semana en el Red Bull Ring donde se evidenció su enfado por el resultado.

El último resultado de Pecco Bagnaia en Austria hizo que perdiera sus estribos. El italiano manifestaba que se le estaba agotando la paciencia por la falta de entendimiento con la Ducati de este año. El equipo no le da respuestas claras y la diferencia con Marc Márquez no ayuda.

A su llegada al circuito de Hungría, el '63' ha hablado con evidentes señales de arrepentimiento por lo que dijo: "Mi error es siempre decir más o menos lo que pienso. A veces, es bueno y a veces es malo. Y en algunas situaciones, cuando terminas un fin de semana desastroso y luego vas directamente a hacer las entrevistas, no es una buena idea".

"Estaba nervioso, estaba enfadado y cuando llegué al plató, te pones a hablar con el periodista y con todo el mundo, más de 20 personas preguntándote qué te pasa", ha desgranado Bagnaia en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Ha reconocido que no fue fácil hablar con el equipo después del pasado GP: "Fue más difícil de lo que parece, y, sinceramente, fue culpa mía. Y creo que hablé con claridad con todo el equipo, como siempre. Nadie se ofendió ni se enfadó. Reconozco que tampoco es fácil para ellos resolver nuestros problemas".

"Llevamos siete meses luchando juntos. Intentan apoyarme, dándome lo que necesito, pero es difícil porque esta moto no cambia en absoluto. Mi forma de hacerlo es empujar y estoy luchando mucho", ha sentenciado el bicampeón del mundo.

¿Sentenciado para 2027?

Pecco tiene contrato con el equipo de Borgo Panigale hasta el próximo año. Por tanto, el 2026 será una temporada clave para él si quiere mantener el asiento en la mejor moto de la parrilla. Bagnaia se ha mostrado ambiguo a la hora de ser cuestionado por su futuro: "Sinceramente, es algo en lo que no estoy pensando".

"Si puedo quedarme, me quedaré. Si no, intentaré ir a otro sitio, pero mi prioridad es volver a ganar con mi moto, con mi equipo, y nunca pensar en cambiar. Creo que nadie ha empezado a pensar en ello todavía", ha zanjado el italiano.