El director de Aprilia asegura que necesitan "tres carreras" para afianzar su superioridad con Ducati

Fabiano Sterlacchini ha analizado la situación actual de MotoGP, donde las Aprilia están mostrando un nivel muy superior a Marc Márquez y el resto de pilotos de Ducati.

Aprilia está firmando un arranque de temporada 2026 excepcional. Así lo demuestran el liderato de Marco Bezzecchi y el segundo puesto de Jorge Martín. Las Ducati por otro lado, están viviendo un inicio muy complicado, lejos de las posiciones de arriba y con muchas dudas con el rendimiento de sus pilotos.

Sobre este dominio ha hablado Fabiano Sterlacchini, que analizó la situación actual después de la primera derrota esta temporada en Jerez en favor de Álex Márquez. El director técnico de Aprilia afirmaba que "están contentos" con los resultados en Andalucía pero que "hay trabajo por hacer".

"Es un poco como un estudiante que intenta aprobar un examen, y saca un ocho. Claro, no ha sacado un diez, pero ¿ha sacado una nota positiva? Así que nos sentimos a ese nivel", explicaba después de que los pilotos de Noale ocuparan el segundo, cuarto, quinto y sexto puesto en Jerez.

Luego afirmaba que "están en una situación sólida, pero que deben esperar unas cuantas carreras" para consolidar un dominio definitivo sobre los de Borgo Panigale.

Concretamente "las tres próximas", Le Mans, Barcelona y Mugello, "por los distintos trazados y las condiciones" serán clave según Sterlacchini para afianzar su posición en la lucha por el campeonato.

Además, en su comparecencia ante los medios explicó la nueva mejora que hasta ahora "solo ha probado Bezzecchi", un nuevo carenado: "El objetivo es hacer algo que adapte la moto a las diferentes necesidades".