¿Cree Gresini que Alex Márquez puede disputar el título de MotoGP? La respuesta de uno de sus jefes

El director deportivo de Gresini, Michele Masini, dice que espera poder responder a esa pregunta dentro de un puñado de carreras.

Alex Márquez se llevó la victoria en el Gran Premio de España, en Jerez, y demostró que si la Ducati le acompaña puede estar en lo más alto de la parrilla. Por ello, se ha reabierto el debate sobre si podrá alcanzar a las Aprilia en la lucha por el campeonato de MotoGP.

Sigue siendo Marco Bezzecchi, con Jorge Martín por detrás, el que manda en el mundial.

En 'Marca' el director deportivo de Gresini, Michele Masini, dice que dentro de unas carreras podrá responder con contundencia a esa pregunta: "Para mí, es muy pronto. Está claro que me gustaría llegar a las siguientes carreras que sean fuera de Europa y seguir pensando en esta pregunta. Con libertad, entonces, tendré una cierta medida para responder".

"Lo importante es que siga teniendo este 'feeling' en todas las carreras. Luego, sabremos que hay que usar algunas cosas para batir a los más fuertes, pero también tenemos que sumar puntos, porque en un campeonato con tantos protagonistas te da mucho la constancia; debemos ser regularmente rápidos. Con lo que respecto a tu pregunta, me gustaría responder, quizá, a finales de septiembre", dice uno de los jefes del equipo Gresini.

En los test de este lunes Ducati probó algunas piezas y los pilotos se han mostrado encantados: "Parece que alguna cosita hemos encontrado, en la parte que es más problemática para nosotros, para Alex, que sabemos que un poco es la última parte de la frenada".

"Desde mañana tenemos que seguir trabajando porque sabemos que, pese a todo, las Aprilia van muy fuerte. Nosotros, como Ducati, tenemos a unos pilotos que son muy fuertes, pero tenemos que no quedarnos aquí y mirar hacia delante, con lo que usar el test es fundamental", cierra el director deportivo del equipo Gresini.