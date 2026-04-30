Primer toque de atención de Ducati a Marc Márquez: "La falta de resultados se nota"

Gigi Dall'Igna, director general de la marca de Borgo Panigale, ha analizado lo que deparó el Gran Premio de España de MotoGP.

En su clásico análisis después de cada Gran Premio, Gigi Dall'Igna se ha mostrado muy duro con su equipo a pesar de la victoria de Marc Márquez en la sprint del sábado.

Y es que el doble cero de Marc y Pecco el domingo lo empañó todo: "Queda una gran amargura por el GP de nuestros pilotos: registramos un doble cero. Dos abandonos que han resultado realmente muy duros para nosotros".

"Podría y debería haber sido un domingo diferente para nuestro equipo oficial, pero resultó ser doblemente decepcionante", añade.

Eso sí, se congratula de los resultados de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, sus pilotos satélite: "Gresini y VR46 han dado un paso al frente para defender el nombre de Ducati".

Sobre 'Diggia' destaca que "su madurez emerge a la par que su afirmación como la mejor Ducati en la clasificación del campeonato".

Y es en este punto, cuando califica al piloto del VR46 como el mejor de Ducati, donde llega el primer toque de atención a Marc Márquez y el enésimo a Pecco Bagnaia: "La falta de resultados por parte de los pilotos oficiales se nota".